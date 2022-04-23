Toygar Işıklır kimdir nereli kaç yaşında? Toygar Işıklır dizi müzikleri!

Toygar Işıklı16 Nisan 1974 tarihinde Gölcük'te doğdu. Film ve dizi müziği çalışmaları yapan sanatçı, binden fazla eser bestelemiştir. Dizi müziği albümlerinin yanı sıra söz, beste ve yorumu kendisine ait solo albümleri de bulunmaktadır. Arven Müzik film yapım ve yayıncılık şirketinin sahibidir. İlk ve ortaöğrenimini Karamürsel'de, lise eğitimini Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinde tamamladı. İlkokulda çocuk korolarında hem solist hem de korist olarak yer aldı. Ortaokul ve lise dönemlerinde kurduğu müzik grubu ile kendi bestelerini seslendirdi.

Toygar Işıklı hangi okul mezunu?

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Şan Ana Dalında lisans derecesi; İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kompozisyon (Bestecilik) programında yüksek lisans derecesi aldı. İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümünde doktora eğitimi aldı. Berklee Müzik Koleji'nde film müziği besteleme eğitimi gördü. Eğitim hayatı boyunca klasik Batı müziği, 20. yüzyıl müziği, caz, klasik Türk müziği üzerine Hasan Uçarsu, Kamran İnce, Pieter Snapper, David Osborn, Şehvar Beşiroğlu, Nail Yavuzoğlu ile çalışmalarda bulundu.

2004 yılında televizyon sektörü için çalışmaya başladı. "Gece Yürüyüşü" isimli dizinin müziklerini yaptı. 2005'te yönetmen Ulaş İnaç'ın çektiği Türev adlı filmin müziğini besteledi. Ardından bir çok popüler dizinin müziklerini yaptı, sözlerini de kendisi yazdı ve diziler için bestelediği şarkıları seslendirdi. 2010'da, dizilere yaptığı tüm parçaları ve dört yeni şarkıyı içeren Sonunda adlı bir albüm çıkardı.[3] İkinci solo albümü Hayat Gibi 2013 yılında yayımlandı.

Toygar Işıklı hangi dizilerin müziklerini yaptı?

2003 yılından bu yana Yaprak Dökümü, Liptan Kalbe, Aşk-ı Memnu, Ezel, Fatmagül'ün Suç Ne, Menekşe ve Halil, Medcezir, Çukur gibi birçok dizi, belgesel ve filmin müziklerini yaptı. 2010 yılında ilk solo albümü Sonunda'yı çıkardı. Kendisi birçok müzik ödülüne sahiptir.