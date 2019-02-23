Tottenham şampiyonluk yarışında yara aldı - Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Turf MoorStadı'nda Burnley'nin konuğu oldu. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Burnley, 57. dakikada Chris Wood'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 65. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Kontrataklarla etkili olan Burnley, 83. dakikada Ashley Barnes'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 3. sıradaki Tottenham ile lider Manchester City arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Burnley ise 30 puan ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.

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