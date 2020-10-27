Total'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Oyak çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren Total istasyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için duygulandıran bir reklam filmi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.



Total açıklamasına göre, TOTAL istasyonları tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı için hazırlanan reklam filminde 3D çizim tekniği ve animasyon kullanılarak yaratılan hikaye ile etkileyici bir görsellik sunuluyor.



Söz konusu reklam filminde, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem de onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet ölümsüz bir çınar ağacına benzetiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi, şunları kaydetti:



"Total istasyonları olarak ülkemize değer katmak ve ziyaretçilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışırken, bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarlarını, bizim için çok özel olan bugünlerde bir kez daha saygıyla ve minnetle anmayı, bu kültürü gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyor ve hepimizin içini ısıtacak, düşündürecek yaratıcı projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 97'nci yılında herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız."





