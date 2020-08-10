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Ekonomi

Tosyalı’dan Afrika’da büyüme kararı

Tosyalı Holding, Afrika'ya çıkarma yapıyor. Cezayir'de 3 milyar dolara varan yatırımlarını 5 milyar dolara taşımaya hedefleyen holding, Senegal ve Angola’da da önemli girişimlerde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:53:00 -
Tosyalı’dan Afrika’da büyüme kararı

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Tosyalı Holding, Afrika’da yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu yatırımların güçlerine güç katacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Cezayir’de stratejik bir adım daha atıyoruz. Ülkede üretimimizi ve ihracatımızı arttırmayı odağa alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Angola’ya adım atıyoruz

Cezayir’de 3 milyar dolara varan yatırımlarımızı 5 milyar dolara taşımak için elimizden geleni yapacağız” diyen Tosyalı, “Senegal ve Angola’da da önemli girişimlerde bulunuyoruz. Senegal’de çelik yatırımına başlıyoruz. Angola’da da yatırım yapmakta kararlıyız. Ülkede demir üretimi için düğmeye basıyoruz” ifadelerini kullandı. Dünya devi firmalarca Afrika’nın yakın markaja alındığını dile getiren Tosyalı, şunları söyledi: “Örneğin Çinliler, bu bölgede ilerliyorlar. Hibeler veriyor, kredi yardımlarında bulunuyor, yatırımlar yapıyorlar. Çinliler, büyük imkânlarla Afrika’dalar. Ancak sosyal yatırımlarda biz daha iyiyiz. Gittiğimiz ülkenin istihdamını ve refahını arttırıyoruz, kalkınmasını mümkün kılıyoruz. Çin böyle yapmıyor. Örneğin bizim Cezayir’de 4 bin 700 çalışanımız var. Bunların 4 bini Cezayirli. Cezayir, çok verimli bir ülke. Burada otomotiv yatırımcılarımızı görmeyi dilerim.

Dünya devi olacağız

Büyümeye, global bir holding olmaya çalıştıklarını anlatan Tosyalı, “2019 verileri dikkate alındığında uluslararası alanda büyüklük açısından 70. sıradayız. Gayemiz demir ve çelik alanında dünyada ilk 50’ye girmek” şeklinde konuştu. Tosyalı, ayrıca halka açılmanın gündemlerinde olmadığını kaydetti. Tosyalı, “İskenderun’da start verdiğimiz yatırımımızı tamamlamamızın ardından halka arzı ele alabiliriz” diye konuştu.

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