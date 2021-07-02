Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim? Tosyalı Holding sahibi nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikasında yaptığı incelemelerin ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, “Fabrika ile ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortağıdır. Katar buranın finansal ortağıdır. Yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Kim bu fabrikanın satıldığını hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan. Ne diyor? Katar'ın çocuklarını gençlerini, çocuklarını tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tank Palet Fabrikasındaki çalışmaların Tosyalı Holding tarafından yürütüleceğini açıklamasından sonra Tosyalı Holding ne iş yapıyor?Tosyalı Holding sahibi kim? soruları da sorulmaya başlandı.

Tosyalı Holding kimin?

Fuat Tosyalı bugün bünyesinde 15 iştiraki, 20'yi aşkın dev tesis bulunduran, 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye'nin global demir-çelik şirketinin kurucusu ve başkanıdır.

Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı kimdir?

Türkiye’nin lider demir-çelik şirketi Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay’da doğdu. Babası Şerif Tosyalı’nın 1952 yılında 9 metrekare bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967’de ilköğretim döneminde çıraklık olarak katıldı.

Fuat Tosyalı, vizyoner kimliği ve daima yeniliklerin peşinden koşan kişiliğiyle Tosyalı Holding’i bu gün 3 farklı kıta da üretim yapan, 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir global demir-çelik devine dönüştürdü.

Fuat Tosyalı serveti

İş hayatındaki cesareti ve sağlam öngörüleriyle, "En etkin 50 iş adamı sıralamasında 2'nciliğe yerleşen Fuat Tosyalı, hayırseverliği İle Türkiye'nin "En Gönlü Zengin" listesinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği. Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de başarıyla sürdürüyor.