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Tosya’da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından mantar yetiştiriciliği kursu açıldı.

15 Mart 2019 Cuma 15:46
Tosya’da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından mantar yetiştiriciliği kursu açıldı.



Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde tarım sektörüne katkıda sunmak ve meslek edindirmek amacıyla mantarcılık kursu açıldı. Ziraat Odası Tarım Danışmanı ve Eğitimci Mustafa Yiğit tarafından verilen kursta, mantar yetiştiriciliği ve iş güvenliği konusunda kursiyerlere teorik ve uygulamalı bilgiler verdi. Tosya’da coğrafi ve iklim bakımından mantar yetiştiriciliğine uygun olduğuna dikkat çeken Eğitimci Mustafa Yiğit, “Kursiyerlerimiz meslek edinme amacıyla mantar yetiştiriciliği kursuna katılıyorlar. Eğitimde misel ve kompost hazırlamadan başlayarak üretilen mantarların paketlenmesine kadar geçen süreç hakkında bilgi veriyoruz. Aynı zamanda üretim sürecinde iş güvenliği konusunda da kursiyerlerimizi bilgilendiriyoruz. 120 saat sürecek olan kursumuz 15 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Kursu tamamlayan kursiyerlerimiz mantarı kendileri yetiştirebilecekler” dedi.



Mantar yetiştiriciliği kursunu ziyaret eden Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ise, çiftçilerden gelen yoğun talep üzerine mantar yetiştiriciliği kursunun açıldığını belirterek, “Tosya coğrafi konum olarak, iklim olarak mantar yetiştiriciliğine uygun. İlçemizde iki tane mantar yetiştiren, mantar üreten işletmememiz var. Bu işletmelerin sayısının artmasını bekliyoruz. Çiftçilerimizden yoğun talep olduğu için Ziraat Odası olarak Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile işbirliği yaparak kursumuzu açtık. Kursu bitiren çiftçilerimizin bu sektörde de faaliyet göstereceğine yeni işletmeler kuracağına inanıyoruz. Kursiyerlerimize başarılar diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:46
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