  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası
Aktüel

Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 20:44:00 -
Tosya-Kastamonu yolunda trafik kazası

Edinilen bilgilere göre, Tosya Belediyesi Kum Ocağı mevkiinde Tosya istikametinden Kastamonu’ya seyir halinde olan 61 EE 624 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mıcır malzemenin üstüne çıkarak ters döndü.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23