  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tosun'un Çiftlik Bank'ı dizi oluyor
Gündem

Tosun'un Çiftlik Bank'ı dizi oluyor

Türkiye'de kurduğu Çiflik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiyi, 1 milyar 139 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın'ın skandal vurgun hikayesi dizi film oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 02:43:00 -
Tosun'un Çiftlik Bank'ı dizi oluyor

Çiftlik Bank skandalı ile tanınan Tosun lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu sistem üzerinden 132 bin kişiyi ağına düşürmüş, 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapmıştı. Binlerce insanı mağdur ettikten sonra ülkeden kaçıp sevgilisiyle lüks bir hayat süren Aydın'ın vurgun hikayesi diziye konu oluyor.

Dizi 6 bölüm olacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak olan ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği dizi, 6 bölümden oluşacak. Müslüm, Ayla ve Naim gibi vizyona başarılı filmleri aktaran Dijital Sanatlar'ın çekeceği dizinin adı ise Tosun paşa olarak belirlendi. Hazırlık çalışmalarının başladığı dizinin şu sıralar cast çalışmaları sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus
Dünya

Mısır’dan gündeme bomba gibi düşen Türkiye açıklaması: Bu durum artık ötelenemez bir husus

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Baradey, 'Birçok kon..
Osman Gökçek, MİT'çileri ilk deşifre eden ismi belgeyle açıkladı
Medya

Osman Gökçek, MİT'çileri ilk deşifre eden ismi belgeyle açıkladı

Osman Gökçek, MİT mensuplarının kimliklerini ilk defa deşifre eden kişinin Murat Ağırel olduğunu açıkladı.
Habertürk'e olay tepki: Canan Karatay'ın suçu şişeleyip satmamak mıydı?
Gündem

Habertürk'e olay tepki: Canan Karatay'ın suçu şişeleyip satmamak mıydı?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 'kelle paça karşıtı' Habertürk'e "Canan Karatay'ın suçu kemik suyunu şişeleyip satmamak mıydı?" tepkisinde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay