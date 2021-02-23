Tosun'un Çiftlik Bank'ı dizi oluyor

Çiftlik Bank skandalı ile tanınan Tosun lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu sistem üzerinden 132 bin kişiyi ağına düşürmüş, 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapmıştı. Binlerce insanı mağdur ettikten sonra ülkeden kaçıp sevgilisiyle lüks bir hayat süren Aydın'ın vurgun hikayesi diziye konu oluyor.

Dizi 6 bölüm olacak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak olan ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği dizi, 6 bölümden oluşacak. Müslüm, Ayla ve Naim gibi vizyona başarılı filmleri aktaran Dijital Sanatlar'ın çekeceği dizinin adı ise Tosun paşa olarak belirlendi. Hazırlık çalışmalarının başladığı dizinin şu sıralar cast çalışmaları sürdürülüyor.