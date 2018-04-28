Tosun Paşa yine şov yaptı

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'de Huddersfield Town'a konuk oluyor. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 39. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Theo Walcott'un asistini değerlendiren yıldız golcü, Premier Lig'deki 5. golünü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'A DA MÜJDESİ VAR

Devre arası transfer döneminde 22 milyon Euro garanti ücretle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk, eski kulübüne 500 bin Euro ek gelir elde etti. İki kulüp arasındaki transfer anlaşmasına göre milli futbolcu, bu sezon 10 karşılaşmaya ilk 11'de başlaması durumunda Everton, Cenk Tosun'a 500 bin Euro daha ödeme yapacaktı. Huddersfield Town karşısında sahaya 11'de çıkan Cenk, eski kulübüne ek gelir sağlamış oldu.