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TOSFED'de yeni başkan Üçlertoprağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Seçimli Olağünüstü Genel Kurulu’nda Eren Üçlertoprağı başkanlığa seçildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:58
TOSFED'de yeni başkan Üçlertoprağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Seçimli Olağünüstü Genel Kurulu’nda Eren Üçlertoprağı başkanlığa seçildi.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda Üçlertoprağı, 109 oy alarak federasyonun yeni başkanı oldu.

Genel kurul 200 delegeden 156’sının imzasıyla açıldı. Seçimlerde ise 168 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 109'unu Eren Üçlertoprağı, 55'ini de Mehmet Besler aldı. Seçimlerde 4 oy da geçersiz sayıldı.

Eren Üçlertoprağı genel kurulda yaptığı konuşmada, 2015 yılında görev geldiklerinde eksikleri tek tek belirlediklerini ve yerine getirdiklerini anlatarak, "Bu yıl da Dünya Ralli Şampiyonası gibi en büyük spor organizasyonunu biz düzenleyeceğiz. Bu organizasyon büyüklüğünün yanı sıra ülkemizin tanıtımında önemli bir olaydır. 2015 yılında göreve geldiğimizde eksikleri belirleyerek onları tek tek yerine getirdik. Sporumuz böylece kısa sürede büyük bir gelişim kaydetti." diye konuştu.

18 yaşından bu yana motor sporlarına gönül verdiğine dikkati çeken Üçlertoprağı, "Kaynakları adaletli bir şekilde dağıttık. Kulüplere olan maddi desteğimiz artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, eski federasyon başkanı Serkan Yazıcı, Marmaris Belediye Başkan adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmişti. Bu nedenle federasyon yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Eski başkan Yazıcı, genel kurulda delegelerin oy birliği ile onursal başkanlığa seçildi.

Eren Üçlertoprağı'nın başkan olduğu yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

C.Onur Sürmeli, Ömer Tolon, Nisa Ersoy, Hayri Çavuşoğlu, Orhan Birdal, Nural Pekgüzel, Ali Güneş, Abdülkerim Gök.

Denetleme Kurulu:

Hakan Karamahmutoğlu, Abdurrahman Arıcı, Mümin Pekcan

Disiplin Kurulu:

Avukat Levent Erdoğan, Avukat Berk Batur, Can Okan, Arda Erdem.

 

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:58
  1. Ankara
  2. Eren Üçlertoprağı
  3. Mehmet Besler
  4. otomobil sporları
  5. TOSFED
  6. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

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