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Oruç Toruna fite verilir mi? Toruna zekat düşer mi?
Oruç

Toruna fite verilir mi? Toruna zekat düşer mi?

Toruna fitre düşer mi? Toruna oruç fidyesi verir mi? Zekat kimlere veriliyorsa sadaka-i fıtır yani fite de onlara verilir. Fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa zekat verileceği gibi fitre de verilir. O vakit soruşu “Toruna fite verilir mi? Toruna zekat düşer mi?”

Yeniakit Publisher
2021-04-20 11:16:00 - 2021-04-20 11:16:55
Toruna fite verilir mi? Toruna zekat düşer mi?

Bir kimse usul ve furuu hariç tüm fakir akrabalarına zekât verebilir. Yani anne, baba, dede, nine ve bunlardan yukarısına ve çocuk ve torunlarına zekât veremez. Fakir olan kardeşlerine zekât verebilir. Buna göre dede veya nine fitresini veya zekatını torununa veremez. Çünkü bakıma muhtaç ise anne babası da bakacak durumda değilse, torununa bakması gerekir.

Zekat, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?

Zengin olana, yani kurban nisabına malik olana zekât verilmez. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilir. Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. Sâlih akraba yoksa, başka sâlihleri tercih etmelidir.

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