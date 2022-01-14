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Spor Torrent'in istediği ilk isim PSG'den!
Spor

Torrent'in istediği ilk isim PSG'den!

Galatasaray'ın yeni teknik patronu Domenec Torrent'in istediği ilk isim PSG'nin kalecilerinden Sergio Rico oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 10:34:00 -
Torrent'in istediği ilk isim PSG'den!

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin Transfer edilmesini isterken, bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi.

Sezon başında Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki İspanyol, Fransız devi PSG’nin formasını giyiyor.

2020’de Sevilla’dan 5 milyon Euro bedelle alınan Rico, İspanya Milli Takımı’nda 1 defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan PSG’de, Rico bu sezon ligde sadece 1 kez, Navas’ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi.

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