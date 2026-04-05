Toros'un içinde kan donduran manzara
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, ormanlık alanda park edilmiş bir otomobilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi üst kısmındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Cemal Fırat olduğu tespit edildi. Fırat’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.