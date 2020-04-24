Toroslar’da 100. yıl coşkusu

Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü kutlamalarına ilçenin dört bir yanında düzenlediği havai fişek gösterileri ile renk kattı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamayan bayram coşkusu Toroslar’ın sokaklarında gün boyu sürdü. Toroslar Belediyesi 23 Nisan gezici tırından yükselen marşlar ve havaya bırakılan balonlarla bayram coşkusu evlere taşındı. Kutlamalar akşam da devam ederek saat 21.00’da tüm Türkiye’de olduğu gibi Toroslar’da da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Toroslar’ın gezici tırının son durağı Tozkoparan Mahallesi oldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara eşlik eden vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hemen ardından ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen hava fişek gösterileri ise coşkuyu Toroslar’ın semalarına taşıdı.

"Yüzyıl önce bugün egemenlik millete, sevinci ise çocuklara verildi"

Başkan Yılmaz, Tozkoparan Mahallesi’ndeki kutlamalar esnasında tüm çocuklara ve hemşehrilerine seslenerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Konuşmasında, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz; "Bundan tam 100 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ile beraber meclisi topladılar. Toplandıklarında Anadolu’da 38 bin İngiliz, 58 bin Fransız ve 100 bin Yunan işgalcisi vardı. Biz her türlü imkansızlıktan zafer çıkarmayı iyi bilen bir milletiz. İşte o imkansızlıkta yüce meclisimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Bugün 100’üncü yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1929’da bu bayramı çocuklara armağan etti. Çünkü bağımsızlığımız çocuklarımızın geleceğindedir ve hayallerindedir. İnşallah devletimiz ve milletimiz ilelebet yaşayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.