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Toroslar Belediyesi, yaz boyunca 43 mahallede 86 etkinlik gerçekleştirdi

Toroslar Belediyesi’nin yaz boyunca gerçekleştirdiği ‘Mahalle Şenlikleri’ ve ‘Açık Hava Sinema Günleri’, Düğdüören ve Çamlıdere Mahallelerindeki etkinliklerle sona erdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:31
Toroslar Belediyesi, yaz boyunca 43 mahallede 86 etkinlik gerçekleştirdi

Toroslar Belediyesi’nin yaz boyunca gerçekleştirdiği ‘Mahalle Şenlikleri’ ve ‘Açık Hava Sinema Günleri’, Düğdüören ve Çamlıdere Mahallelerindeki etkinliklerle sona erdi. Her gün farklı bir mahallede düzenlenen program, yaklaşık 1,5 ay sürdü.


Toroslar Belediyesi, 43 mahallede 86 etkinlik gerçekleştirdi. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Mersinliler, Yeşilçam’ın aile filmleri ile nostalji yolculuğuna çıkarken, dramadan sihirbazlık gösterisine, Karagöz ve Hacivat’tan ortaoyunu ile İbiş ve Ustasına kadar birçok gösteri ve eğlencenin bir arada sunulduğu mahalle şenlikleri, adeta bir şölen havasında geçti. Ailenin önemini anlatan filmlerin gösterildiği Açık Hava Sinema Günlerinde mahalle sakinlerine gazoz ve sinema eğlencelerinin vazgeçilmezi patlamış mısır da ikram edildi.


Etkinliklerde yaklaşık 96 bin vatandaş ile bir araya gelinerek, binden fazla çocuğa yaratıcı drama eğitimi verildi. 3 binden fazla çocuk ise ilk sahne deneyimini yaşayarak tiyatro ile tanıştı. Sinema gösterimlerinin öncesinde o mahalle için özel olarak çekilen belgesel filmleri de mahalle sakinlerine izletilirken, aynı zamanda uzman psikologlar ile ‘mutlu ailelerin formülü’ de konuşuldu.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mahalle sakinleriyle birlikte film izledi, heyecanlarına ve coşkularına ortak oldu. Her gittiği mahallede çocukların yoğun sevgisiyle de karşılaşan Başkan Yılmaz, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan kültür ve sanatsal faaliyetlerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Geleneksel oyunların yeniden yaşatıldığı etkinliklerde mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, “Yaz boyunca gerçekleştirdiğimiz Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenliklerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek kucaklaştık. İlçemizi daha da ileriye taşımak adına yeni projeler üretiyor, fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Bunları yaparken sosyal ve kültürel etkinliklerimizi de unutmuyoruz. Çocuklarımızın ve sizlerin yüzlerini güldürebilirsek biz de mutlu oluyoruz. Bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.


Mahalle sakinleri de bu etkinliklerle eski yaz akşamlarını yeniden yaşatan Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:31
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