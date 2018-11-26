THY- Noukşot
0553 313 94 23

Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek

Daha önce Daniil Kvyat ile anlaşan Toro Rosso-Honda Formula 1 Takımı'nın 2019 sezonundaki ikinci sürücüsü, Alexander Albon olacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:07
Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek

Formula 1 takımlarından Toro Rosso-Honda, Tayland asıllı Büyük Britanyalı pilot Alexander Albon ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, bir yıl aradan sonra F1'e dönen Rus sürücü Daniil Kvyat'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, Alexander Albon olacak.

Profesyonel kariyerine 2012'de başlayan 22 yaşındaki Albon, 2016 GP3 Serisi'ni 2'nci, 2018 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 3'üncü sırada bitirmişti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:07
  1. Alexander Albon
  2. Formula 1
  3. otomobil sporları
  4. Toro Rosso-Honda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 1. Lig
    1. Futbol: TFF 1. Lig
    2. Kan donduran ifadeler! Genleriyle..
    3. Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon..
    4. Kulak temizleme çubuğu kullananlar..
    5. Barbunyalı roka salatası
    6. Sudan ve Mısır "bölgedeki güvenlik..
    7. İsrail güçleri Gazze sahilinde 3..
    8. Kastil sabunu kullanırken bunları..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Öksürüğü önemseyin!
    11. Bitcoin yeniden yükselişe geçti
    12. Amasya ve Düzce'de DEAŞ operasyonu
    13. ABD'den çok sert açıklama: Bu..
    14. Gastrit belirtileri nelerdir?
    15. Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin..
    16. Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3..
    17. Kayserispor'da birlik çağrısı
    18. Malezya'da Hindu tapınağının taşınması..
    19. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    20. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'