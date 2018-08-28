Torino başkanı resmen duyurdu! 'Adem Ljajic...'

Urbano Cairo, "Adem Ljajic'i iki sene önce, çok beğenerek transfer ettim. Eğlenceli ve keyif veren bir futbolu var. Takımımızı daha güçlü hale getiriyor. Soriano ve Zaza'yı da aldık. Fakat, Ljajic önemli bir oyuncu. 20'den az maça çıkarırsak mutsuz olabilir. Ben olsam Ljajic'i her zaman kadromda tutarım." ifadelerini kullandı.



Sözlerini sürdüren Cairo, "Fakat, Ljajic bana gelip, "Ben 20 civarı maç oynamak istemiyorum." derse durum değişebilir. Çok iyi oyuncu ama sürekli ilk 11'de oynamak istiyor olabilir. Bu şartlar altında Torino'da kalmak istemiyorsa, kalıp kalmayacağını bilemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.