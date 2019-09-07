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Torbalı, düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:23
Torbalı, düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü bir haftaya yayılan etkinliklerle ilçede devam ederken, bugün şanlı zaferin yıl dönümü nedeniyle Torbalı Atatürk Meydanında resmi tören yapıldı.


Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü bugün törenle kutlandı. Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından katılımcılar, Atatürk Meydanından Torbalı Belediyesi önüne kadar kurtuluş yürüyüşü düzenlendi.


Belediye meydanındaki tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda Torbalı Belediyesi, Halk Eğitimi Merkezi ve Torbalı Efemder’in folklor ekipleri de gösteriler sundu. Belediye mehter takımı ve belediye bandosu da kutlama alanında mini bir konser verdi. Törende konuşan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, savaşsız dünya temennisinde bulundu.


Başkan Uygur, yaptığı konuşmasında, "Henüz yeni tamamladığımız yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle de ilk yarısında yapılan savaşlarla bağlantılı olarak karşılaşılan olaylar yurdumuzu savaşlar, yenilgiler, zaferler ve kurtuluşlar ülkesi durumuna getirmiştir. 97. kez bir daha bugün zafer ve kurtuluş kutlaması yapıyoruz. Sevinerek görüyoruz ki dünyamızda ağırlıklı gidiş barıştan yana. Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse de Türk milleti ‘Yurtta barış dünyada barış’ demektedir.Bölgemiz ve ilçemiz bundan 97 yıl önce emperyalist idealler taşıyan bir emperyalist ordusunun işgalinden ve verdiği acılardan kurtulmuştur. Savaş, acı, ölüm, kan, ateş ve gözyaşını oluşturan savaş ortamlarının 97 yıl öncesinde kalmasını diliyoruz. Bu düşüncelerle tüm ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin düşmandan kurtuluşunu kutlarken insanlığa savaşsız ve acısız bir dünya diliyoruz” ifadelerini kullandı.


Torbalı Belediyesi tarafından bir haftadır süren Kurtuluş Şenlikleri bu akşamki Edip Akbayram konseri ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:23
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