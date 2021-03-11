Torba yasada neler var 2021? Meclis torba yasası son durum

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel kurulunda kabul edildi. TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenleme yapılacak. arım ve Orman Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara belirli miktarda para cezası uygulanacak.

Torba yasada neler var 2021?

Kabul edilen yasaya göre, Seyhan Nehri'nde 1949 ile 1951 yıllarında yaşanan taşkınlar nedeniyle binalarını boşaltmak durumunda kalanlara, üzerinde bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idare yetkili olacak.

Doğrudan satış talep eden kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içinde valiliğe müracaat edecek. Müracaat süresinin sonunda tüm başvuranların hak sahipliği, ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve hak sahiplik durumları tespit edilecek. Tespit sonuçları başvuranlara tebliğ edilecek.

Kadastro harici bırakılan yerlere tapu verilecek mi?

15 Mart 2020'den sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olabilecek. Akşehir Gölü'nün Konya Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesiminde, 1970'li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmalarıyla şahıslara ait mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerlere ilişkin düzenleme yapılacak. Bu kapsamda 4 Ocak 2019 tarihli kıyı kenar çizgisi dikkate alınarak söz konusu taşınmaz maliklerinin mülkiyet sorunları çözümlenecek.