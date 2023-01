Topunuz gelin, topunuz! Erdoğan'a karşı alçakça girişim

İngiltere merkezli The Economist dergisinin "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde: Erdoğan'ın İmparatorluğu üzerine özel bir rapor" başlıklı özel sayı hazırlaması büyük tepki çekti. The Economist'in karın ağrısının sebebini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ise "14 Mayıs’ta mührü elinize aldığınızda The Economist’in kapağını mutlaka hatırlayın!" ifadelerini kullandı.