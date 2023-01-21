Topunuz gelin, topunuz! Erdoğan'a karşı alçakça girişim

İngiltere merkezli The Economist dergisinin "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde: Erdoğan'ın İmparatorluğu üzerine özel bir rapor" başlıklı özel sayı hazırlaması büyük tepki çekti. The Economist'in karın ağrısının sebebini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ise "14 Mayıs’ta mührü elinize aldığınızda The Economist’in kapağını mutlaka hatırlayın!" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Eskiler, “Fitne zamanında düşmanın oklarını takip edin” der. Bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü tüm Türkiye düşmanlarının okları Erdoğan’a yönelmiş durumda.

The Economist Dergisi, 12 seçim kazanmış bir siyasetçiye böyle saldırmak yerine keşke kendi ülkesinde Brexit sonrasında yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere sayfalarında yer verseydi. Keşke yüzyıllardır ülkelerini yöneten İngiltere krallığını ve skandallarla sarsılan kraliyet ailesini de tartışmaya açsaydı.

Aslında çok çaresizler. Onlar saldırdıkça Türkiye büyüyor ve güçleniyor. 2023 planları da çöktü. Bu kadar saldırganlaşmalarının nedeni de bu. 14 Mayıs’ta mührü elinize aldığınızda The Economist’in kapağını mutlaka hatırlayın!"