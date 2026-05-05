Topuklu ayakkabılardan eroin çıktı
Tokat’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda kadın ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Hakkari ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
30 Nisan günü Erbaa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, kadın ayakkabılarının taban kısımlarına gizlenmiş toplam 1 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonun ardından Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma derinleştirildi. Uyuşturucunun tedarikçisi ve alıcısı tespit edildi. Hakkari ve Antalya’da 4 Mayıs’ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Antalya’da yakalanan E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari’de yakalanan E.S.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.