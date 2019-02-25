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Topuklu ayakkabı giymek ayağa ne kadar zarar veriyor?

Topuklu ayakkabılar bazı kadınlar için vazgeçilmez bir tutku. Kadınlar topuklu ayakkabılar ile kendilerini daha zarif hissediyorlar fakat topuklu ayakkabılar kadınların ayak ve vücutlarına oldukça zarar veriyor. İşte devamlı topuklu ayakkabı giyme alışkanlığı bulunanların mutlaka bilmesi gereken bilgiler...

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:06
Topuklu ayakkabı giymek ayağa ne kadar zarar veriyor?

Topuklu ayakkabılar bazı kadınlar için vazgeçilmez bir tutku. Kadınlar topuklu ayakkabılar ile kendilerini daha zarif hissediyorlar fakat topuklu ayakkabılar kadınların ayak ve vücutlarına oldukça zarar veriyor. İşte devamlı topuklu ayakkabı giyme alışkanlığı bulunanların mutlaka bilmesi gereken bilgiler...

Topuklu ayakkabılar ne kadar zararlı?

Sırt ağrısına neden oluyor

Sürekli yüksek topuklu ayakkabı kullanmak bir omurganızın diğer omurgaya kaymasına neden olabilir. Bu da sinirler arasında sıkışmaya neden olur. Böylelikle sırt kısmınızda ağrı meydana gelir. Ancak yüksek topuklu ayakkabılarınızı çıkardığınızda omurgadaki geçici kayma tekrar eski haline döner. Ve kaslardaki gerilme, ağrı hissi azalır.

Diz esnemesi meydana gelir

Topuklu ayakkabı giydiğinizde ağırlık merkeziniz ön tarafa doğru kayar. Bu durum diz kısmında yer alan eklerde baskı oluşumuna neden olur. Bu durum sadece ağrıya neden olmaz aynı zamanda dizde esnemeyi de meydana getirir.

Denge problemi oluşur

Topuklu ayakkabı giymeye ne kadar alışırsanız alışın. Uzun dönem kullanılması sonucunda denge problemi yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Diz çevresindeki kaslarda meydana gelen aşırı gerginlik hissi denge probleminizin doğmasına yol açar.

Varisli damarlar meydana gelir

Topuklu ayakkabılar kan dolaşımında güçlükler yaşamanıza neden olur. Bu durumun sonucunda bacağınızda varis oluşumu kaçınılmaz olacaktır. Bu tür ayakkabılar, bacaklardaki baskı ortamını arttırarak kanın yeterince baskılanmasına engel olur.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:06
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