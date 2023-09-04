Topuk dikenine Karşı denenmiş doğal yöntem! 'Kayın valide dili': İlaçları tahtından edecek! Duyan siparişi verdi

Topuk dikeninin neden olduğu ağrı çoğu zaman keskin bir bıçak saplanıyor hissi gibi olabilir. Bu doğal yöntem sayesinde topuk dikeni acısını yok edin.

Hint inciri, Frenk İnciri, Dikenli İncir gibi isimlerle de bilinen kaynana dili, kaktüs familyasından bir bitki olup hemen her toprak tipi üzerinde yetiştirilebilmektedir. Yüzyıllardır insan sağlığını korumak adına tercih edilen kaynanadilinin, insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bilinmektedir.

Kayın valide Dili!

Bu bitkinin adı kayın valide dili olarak geçiyor bitkinin üst kabuğunu alıp küçük doğrayıp has zeytinyağı ile 3-4 yemek kaşığı koyun ve kaynatıp ılık olarak ağrıyan yere sürün ve ayağınıza poşet geçirin sabaha kadar kalsın ve 1 hafta ara vermeden uygulayın.

Acı pul biberi ezin topuğunuza sürün gece ve sabaha kadar bırakın 3-5 gün yapınca iyi geliyor fakat 1-2 seferde iyileşiyor

Topuklara kına yakın denenmiştir. Bir çok kez operasyon geçiren arkadaşım öneri üzerine kına yaktı ve şifa buldu allah’ın izniyle deneyin bir şey kaybetmezsiniz

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Genel olarak Amerika kıtasından Dünya'ya ihraç edilmesinin yanı sıra, yetiştirilmesi kolay bir bitki olan kaynana dili, ülkemizde de son yıllarda oldukça rağbet görmekte. Pek çok ilaç firması tarafından medikal ilaçların yapımında da kullanılan kaynana dilinin faydaları ise şu şekilde sıralanıyor ;

-Tip-II diyabet hastlarında, şeker düşürücü özelliğinin yanı sıra, vücuttaki insülin dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor

- Tansiyon hastaları tarafından tansiyonu düşürmesi için kullanılmaktadır

- Antioksidan özelliği ile, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir

- Lifli yapısı sebebiyle, sindirim sistemini rahatlatmaktadır

-Tarih boyunca askerler tarafından, açık yaralarını tedavi etmek için kullanılan kaynana dili, antioksidan yapısı ile ezilip açık yara bölgesine sürüldüğünde, bölgedeki enfeksiyon tehlikesini gidermektedir. İyi bir yara temizleyicisi olmasının yanı sıra, iltihap kurutucu özelliği de vardır.

- İltihap kurutucu özelliği ile, akne ve sivilce üzerinde de etkilidir



- Kozmetik firmaları tarafından da çokça tercih edilen kaynana dilinin, farklı türlerde losyonu, merhemi ve kremi bulunmaktadır

- Lifli yapısı ile obeziteye karşı kilo vermeye yardımcıdır