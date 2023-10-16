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Kadın - Aile

Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:26:00 - 2023-10-16 18:32:03
Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor

Güzel ve bakımlı ayakları tüm kadınlar ister. Nasıl ölü deri ve çatlamış topukları olan biri kötü hisseder düşünün aynı zamanda çatlamış topuklar rahatsız edici ve ağrılı da olabilir. Sorun bazen kanamaya kadar bile gidebilir.

Topuk Çatlakları İçin Evde Ne Yapılır?

Çatlak topuklar ve bakımlı bir ayak için kullanabileceğiniz ve probleminize çare olacak solüsyonla karşınızdayız. Topuklarınız bu solüsyonla yumuşayacak, sorunlu ayak çevrenizi de yatıştırır.

Sadece iyi görünüm açısından değil hijyen ve konfor konusunda da etkili olacaktır. Ve ayakkabı kullanan herkese faydası olacaktır. Topuk çatlağına karbonat iyi gelir. Sizlere çatlayan topuklar için karbonat kürü öneriyoruz.

Topuk Çatlağına Kolay Çözüm: Karbonat
Karbonat: Çatlak topukları evde hazırlayacağınız bu tedavi yöntemi ile tedavi edebilirsiniz. Ev yapımı bu çatlak tedavi edici için kullanacağınız malzeme ise kabartma tozu.

Malzemeler
3 yemek kaşığı sıradan kabartma tozu
5 litre su
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Yapılışı
Kabartma tozunu sıcak suyun içine atın ve çözülmesi için bekleyin. Birbirine iyice karıştığından emin olun.

Bu hazırladığınız karışımla daha sonra ayaklarınızı ıslatın. Ayaklarınızı yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Bir ponza taşı ile 15 dakika sonra ayaklarınızı ovun. Ayaklarınızı şimdi yıkayın ve silin.

Arkasında ayaklarınızı herhangi bir besleyici krem ile ovun. Kapalı ve bir süre korunması için ayaklarınıza bir çift pamuk çorap giyin.


En iyi sonuçlar için bir gece de çorapla uyuyun.

Ertesi sabah uyandığınızda ayaklarınızın üzerinde görünür bir fark görmek için en az 5 ila 7 gün arasında bu ilacı her gün tekrarlamalısınız.

Doğru yapılırsa eğer bu sizin topuklarınız üzerindeki çatlakları tedavi eder ve onları yumuşak, pürüzsüz ve yumuşak görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayak banyosu için çözüm hazırlarken bir çorba kaşığı tuz, soda ve sıvı sabun ilave edebilirsiniz. Topuk çatlaklarının içinde sıkışan kiri ve tozu bu maddelerin eklenmesi temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Neden kabartma tozu?
Ayaklarınızın üzerindeki sertliği kabartma tozunun antiseptik özellikleri azaltır. Ölü hücreleri bu etki ortadan kaldırarak cildinizi yatıştırır.

 

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