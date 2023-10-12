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Gündem Topu bakın nasıl taca attı! Kıvrak Ekrem'e 'torpilli iş' sorusu
Gündem

Topu bakın nasıl taca attı! Kıvrak Ekrem'e 'torpilli iş' sorusu

Yeniakit Publisher
2023-10-12 13:59:00 -
Topu bakın nasıl taca attı! Kıvrak Ekrem'e 'torpilli iş' sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İmamoğlu, bir gazetecinin CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın kongredeki sözleri ile ilgili sorusu üzerine topu taca attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz pazar günü kongrede başkan seçilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, konuşmasında CHP’nin bu zamana kadar gördüğü en uyumlu çalışmaları yürüteceklerini belirtti. İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP’nin gördüğü en uyumlu, tutarlı, prensipleri yüksek çalışmalarını ortaya koyacağız’’

Konuşmasının başında Özgür Çelik’i tebrik eden İmamoğlu, "Çok kıymetli Özgür Çelik başkanımıza hayırlı olsun ziyareti için İstanbul İl Başkanlığı'ndayız. Önümüzde özenli bir çalışmaya muhtaç bir takvim var. Ekim ayını artık saymazsak 2024 seçimlerine 5 ay kaldı. 5 ay sonra büyük bir yerel seçim yaşayacağız. Delegelerimiz önceki dönem Bahçelievler İlçe Başkanımızı İstanbul İl Başkanı olarak seçti. Ben bütün delegasyona, İstanbul İl Kongresi'ndeki delegelerimize kalabalık ve yüksek katılımlı kongre yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Özgür Çelik başkanımızı il başkanlığına seçtikleri için de teşekkür ediyorum. Özgür Çelik
başkanımızla omuz omuza vererek İstanbul’u tekrar güçlü bir 5 yıla hazırlayacağız. İBB meclisindeki çoğunluğu da elde etmek amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştirerek yol yürüyeceğiz. CHP’nin gördüğü en uyumlu, tutarlı, prensipleri yüksek çalışmalarını ortaya koyacağız. Tabiri caizse biz birbirimizi biliyoruz ve hazırız. Başarılar dilerim, başkanımızın yolu açık olsun" dedi.

Özgür Çelik, İmamoğlu’na teşekkür ederek, "Başkanımıza hem ziyaretleri için teşekkür ediyorum hem de 4 buçuk yıla yakın zamandır İstanbul'da tarihi bir mücadele veriyorsunuz. Tabii bu yıllar içinde büyük şeyler atlattık. Salgın döneminde Büyükşehir Belediyemiz büyük bir mücadele verdi. Sayın Canpolat kongrenin ardından beni aradı, tebrik etti. Sayın genel başkanımızla da telefon konuşması gerçekleştirdik’’ şeklinde konuştu.

"Usulüne uygunsuz meseleler varsa partimizin belli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum"

Bir basın mensubunun CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın “CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Biz seçilirsek belediye başkanları kamucu, sosyal, solcu belediyecilik yapacaklardır. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AK Parti’nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti’nin kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız. CHP delegelerini size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” diyerek kendisini eleştirmesi ile ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Dil ve üslup bakımından yaşanmaması gereken bir içerik. Pazar günü yaşandı, bunlar yaşanıyor. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ortamların yaşatıldığı kongreleri oluyor. Burada da tabii kimsenin dilini kontrol edebilme gibi bir şansı yok. Halledilemeyen, usulüne uygunsuz meseleler varsa partimizin belli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Görüşmenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti il binasından ayrıldı.
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