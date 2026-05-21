Topraktan resmen altın çıkarıyorlar! Kilosu 12 bin lira

Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkisinde bulunan Salep Uygulama Merkezi’nde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte üreticiler, küçük alanlarda yüksek getiri sağlaması nedeniyle salebin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Tohumluk salebin ise 2 bin 500 ile 4 bin TL arasında değiştiği, hasadın sürdüğü bildirildi.

Salep üreticisi Murat Kayacı, "9 yıldır salep üretiyoruz. Şu anda alt üreticilerle birlikte 17 dönüme çıktık. Onlardan da salep alarak salebi kaynatıp, kurutup ve toz haline getiriyoruz. Satıyoruz. Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. İlgi çok fazla" dedi.

KİLOSU 12 BİN TL'YE ÇIKACAK

Salep üreticisi Ramazan Aktaş, "Geçen sene kurusu 2 ile 8 bin TL arasında kapanırken, bu sene 1 kilo kuru salebin 12 bin TL’ye kadar çıkacağını dondurmacılar söylüyor. Her geçen yıl katma değeri artıyor. Sadece Samsun değil, Türkiye’nin 81 iline gönderiyoruz. Salep takibi yapılması gereken bir bitkidir.

Eğer ot, salebin etrafını sararsa bu defa salep yetiştiriciliği yapamadım zannediyor. Takip ve emek bu işte önemlidir. Bu işte para var. Para amaç değil, araç olmalıdır. Gençler en başta 100 metrekare gibi yerlerde denemelidir. Sonra emek vererek zamanla olacaktır" diye konuştu.

KÜÇÜK ALANDA YÜKSEK GETİRİSİ VAR

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz "Salep üretimi yapan üreticilerimizin bir kısmı çoğaltım amaçlı üretim yapmaktadır. Samsun’da üretim yapılan 106 dekarın 88 dekarı çoğaltım amaçlı üretim yapılmaktadır. 6 üreticimiz şu anda çoğaltım yapmaktadır. 44 ton üretim amaçlı salep üretimi bulunmaktadır. Bir kısım üreticimiz ise gıda amaçlı salep üretimi yapmaktadır. 18 dekar alanda 11 ton gıda amaçlı salep üretimi bulunmaktadır. 2025 yılında 55 ton salep üretimi yapılmıştır. Salep, küçük alanlarda yüksek gelir etmesi açısından son derece önemli bir bitkidir" şeklinde konuştu.

Salepte yeni projeler Kavak Kaymakamı Taha Genç, "Mevcut projemiz var. DOKAP’a projemizi sunduk. İlk etapta 6 milyon TL’ye yakın bir hibe desteği, fide desteği ve bu fidelerin üreticilerimize dağıtılmasını amaçlıyoruz. Asıl amaç en az 10 dönümde bu işi gerçekleştirmemiz gerekiyor salep üretebilmemiz için. Biz bunu kooperatif üzerinden yapabilirsek 10 dönüm değil, herhangi bir metrekarede üreticimiz bunu yaparak kooperatif eliyle katma değere dönüştürebilir, satışını gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.