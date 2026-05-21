Yola attıkları poşet pişman etti! Uyuşturucu operasyonu: Polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar!
Konya’nın Ilgın ilçesinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon azılı suçluların uyuşturucu planlarını altüst etti.
Konya’nın Ilgın ilçesinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon azılı suçluların uyuşturucu planlarını altüst etti.
Konya’nın Ilgın ilçesinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon, azılı suçluların uyuşturucu oyununu bozdu. D300 Kara yolu üzerinde devriye görevini yürüten Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe alarak Karayolları Kavşağı mevkisinde durdurdu.
Konya’nın Ilgın ilçesinde emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon, azılı suçluların uyuşturucu oyununu bozdu. D300 Kara yolu üzerinde devriye görevini yürüten Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe alarak Karayolları Kavşağı mevkisinde durdurdu.
Polisi Görünce Poşeti Yola Fırlattılar! Polis ekiplerinin "dur" ihtarıyla köşeye sıkışan şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca panikle ilginç bir yönteme başvurdu. Aracın sağ ön yolcu kapısını açan şahıslar, yanlarındaki gizemli bir poşeti hızla yola fırlattı. Durumu anında fark eden polis ekipleri, hem araçta hem de yola atılan poşette didik didik arama yaptı.
Yapılan detaylı incelemelerde; A4 boyutunda peçeteye emdirilmiş 23 adet sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Suç Dosyaları Adeta Birer Kabus Gözaltına alınan 3 şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında, adeta birer suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Şahısların geçmişteki kabarık sicilleri şu şekilde listelendi: H.A. (37): "Kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" dahil 6 suç kaydı. S.Ş. (36): "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" başta olmak üzere 14 suç kaydı.
B.S. (32): "Nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" dahil 6 suç kaydı. Azılı Suçlular Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.A., S.Ş. ve B.S., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ilgın halkı, polisin bu başarılı müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23