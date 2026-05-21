O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama Dr. Tunç, yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama Dr. Tunç, yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı

Çölyak hastalığının bazen hiçbir belirti göstermeden sessiz sedasız yıllarca ilerleyebildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Tunç, yaptığı açıklamada yeni tip beslenme tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, çölyak hastalığının toplumda sanıldığından daha yaygın görüldüğünü ve Gluten hassasiyetine bağlı gelişen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi tahılların tüketilmesinin hassas bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Yeni tip beslenme alışkanlıklarındaki tehlike! Çölyak hastalığın aslında bir gıda alerjisi gibi değerlendirilecej bir hastalık olduğunu ifade eden Tunç, “Gluten içeren gıdaları tüketen kişilerde ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kilo kaybı ve kemik erimesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor” dedi. Hastalığın çocukluk çağında başladığında gelişme geriliğine neden olabileceğini kaydeden Tunç, “Bazı bireylerde ise uzun yıllar hiçbir belirti görülmeyebilir. 50-60 yaşına kadar hiçbir şikayeti olmadan yaşayan hastalar olabiliyor bazen. Hastalık vardır; ama belirtiler çok hafif seyrettiği için kişi bunu önemsemeyebiliyor. Özellikle halsizlik, yorgunluk ve şişkinlik gibi şikayetler çoğu zaman ‘Ben zaten hep böyleydim’ denilerek geçiştiriliyor” diye konuştu.

Çölyak hastalığının sinsi ilerleyebildiğini vurgulayan Tunç şunları söyledi: “Toplumda yaklaşık binde 3 oranında görülün bir hastalık. Hastalığın hem genetik hem de çevresel faktörlerle ilişkisi var. Çölyak hastaları beslenmelerine dikkat ettikleri sürece normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler.

Buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren ürünlerden ve bunlarla temas eden gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Gluten sadece ekmek ya da makarnada değil, bazı paketli ürünlerde ve çikolatalarda da bulunabiliyor. Mevsimlerle çölyak hastalığı arasında doğrudan bir ilişki yok. Son yıllarda, çölyak hastalarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Özellikle uzun süren sindirim sistemi şikayetlerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Düzenli takip ve erken teşhisi son derece önemlidir.”

