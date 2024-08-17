Toprakları petrol kaynayan ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: 18 Ağustos'a kadar kararınızı bildirin

Musul Havalimanı’nı inşa etmesi beklenen Türk müteahhitler Irak’ta Erbil ve Duhok Havalimanlarını da yapmıştı.

Türk müteahhitler, tarihi ve kültürel bağlarının en güçlü olduğu olduğu Irak’ın Musul kentine de uluslararası havalimanı inşa edecek.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nden üyelerine özel yapılan “Musul Uluslararası Havalimanı ve Terminal İşletmesi İhalesi” konulu duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Irak Başbakanı Sudani’nin özel talebi üzerine Musul Başkonsolosluğumuzun yazısına istinaden, Musul Havalimanı’nın işletilmesi konusunda istekli olan üyelerimizden Birliğimize niyet bildiriminde bulunmaları talep edilmişti. Bu kez Ticaret Bakanlığımız tarafından birliğimize bugün (16.8.2024) iletilen bir yazıda, Musul Uluslararası Havalimanı ve Terminalin işletilmesiyle ilgilenen ve ihaleye katılmak isteyen firmaların, renkli ve parlak kağıda basılmış, profesyonel stardartlara uygun ihale dosyalarını, firmalarca yürütülen benzer projelerin de içerisinde kayıtlı olduğu niyet mektuplarıyla birlikte en geç 18 Ağustos 2024 Pazar gününe kadar Musul Valiliğine ulaştırmalarının beklendiği kaydedilmektedir.” denildi.

Türk şirketleri Makyol-Cengiz İnşaat’ın 350 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği Kuzey Irak Erbil Uluslararası Havalimanı 2010’da açılmıştı. Duhok Uluslararası Havalimanı da Makyol tarafından inşa edilmiş ve 2013’te hizmete girmişti.

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TAV İnşaat ve 77 İnşaat da, Irak'ın Kuzey kesiminde yer alan Musul kentinde 185 milyon dolarlık bir proje üstlenmişti.

Erbil Havalimanı

Irak'ın iç karışıklık sürecinde zarar gören ve daha önce iç hat uçuşlarına uygun tasarlanan Musul Havalimanı'nı yeniden tasarlanmış ve onarılmıştı.

Kaynak: Patronlar Dünyası