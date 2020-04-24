Toprak ustası çanak, çömlek ve güveç talebine yetişemiyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Metin Nalbantoğlu, oğluyla her gün ürettiği yüzlerce testi, çanak, çömlek ve güveçlere gelen talebe cevap vermekte zorlanıyor.

Ata mesleği semerciliği 32 yıldır yapan 50 yaşındaki Nalbantoğlu, mesleğine olan ilgi azalınca yaklaşık 10 yıl önce çömlekçilik eğitimi alarak kurduğu 10 metrekarelik mütevazi atölyesinde toprağa şekil vermeye başladı.

Elazığ, Kahramanmaraş ile Kapadokya bölgesinden, binbir zahmetle toplanan kızıl toprağı hamur gibi işleyerek mutfakta topraktan kullanılabilecek eşyaları yapan Nalbantoğlu, başta Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde çok tercih ediliyor.

Metin Nalbantoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelerinde semer ve nalbant işleriyle uğraştığını ancak mesleğine olan ilgi azalınca çömlek işine girdiğini söyledi.

Oğlu Murat ile yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını belirten Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Toprak cezveden tutun da su testisine topraktan kullanılabilecek tüm mutfak eşyalarını yapıyoruz. Toprağımız Elazığ, Kahramanmaraş ve bu bölgenin toprağı. Güveçte kullandığımız toprak, testide kullanılmaz, testide kullanılan toprak da hediyelik eşyada kullanılmaz. Yani topraklar farklıdır. Güveç tavası toprağı ateşe dayanıklı olması lazım. Bu özelliklere sahip topraklar bu illerimizden çıkıyor. Biz de o toprakları tercih ediyoruz. Bir de bizim toprağımızı katıyoruz böylelikle güveç tavasının ömrü daha uzun oluyor."

Nalbantoğlu, her sabah erken saatte atölyesini açtığını gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra da toprağa şekil vermeye başladığını ifade etti.

Akşama kadar oğluyla, 150-200 güveç veya diğer ürünleri yaptıktan sonra evin yolunu tuttuğunu anlatan Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ABD, Suudi Arabistan, Dubai ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yaptık. Bu yıl da taleplerimiz Arabistan'dan ve Dubai'den. ABD, ürettiğimiz güveç ve diğer malzemelerin tamamını almak istiyor ama biz tek bir ülkeye çalışmak istemiyoruz. Birçok ülkeyle ticaret yapmak daha çok hoşumuza gidiyor. Toprak malzemeden yapılan yemek dağılmaz, daha yumuşak olur, eti daha iyi pişirir. Ayrıca doğal olması ve organik olması özelliğiyle toprak malzemeler çok tutulmaya başladı. Maalesef ülkemizde el yapımı güveçler az kaldı. O yüzden malzemelerimiz çok talep görüyor."

Koronavirüs salgınının yayılması ve tedbirlerin artmasının üretimlerini etkilemediğini dile getiren Nalbantoğlu, salgının bitmesinin ardından siparişleri daha hızlıca göndereceklerini aktardı.

- "Toprakla bir bütün olmazsanız bu işi yapamazsınız"

Murat Nalbantoğlu ise bir süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra babasıyla çanak, çömlek işine girdiğini anlattı.

Babasına yardım etmek için başladığını daha sonra da usta olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, "Toprak üzerinden her gün farklı farklı ürünler çıkartıyoruz. Toprakla uğraşmak zahmetli bir şey. Toprakla bir bütün olmazsanız bu işi yapamazsınız. Bunun için de bu işi severek yapmanız gerekiyor. Severek yaptığınızda hiçbir problem yaşamazsınız." diye konuştu.