Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı birinci ilan edildi - FIM, son dakikaya kadar lider götürdükleri Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nı, Rea'in kazası sonrası 51. bitiren Kawasaki takımının birinci olduğunu açıkladı

ANKARA (AA) - Toprak Razgatlıoğlu'nun da kadrosunda bulunduğu Kawasaki takımı, son dakikada liderlikten 51'inciliğe düştüğü 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nın galibi ilan edildi. Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan pistte gerçekleştirilen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın son ayağının sonuçları inceleme sonrası değiştirildi. Kawasaki takımında motosikleti kullanan Jonathan Rea'in kazası sonrası güvenlik gerekçesiyle mücadelenin durdurulduğu, bu nedenle de tamamlanan son turun sonuçlarının kabul edildiği belirtildi. Böylece 216 tur atan Kawasaki takımı, yarışın ardından podyumda birinciliği kutlayan Yamaha'nın 18.7 saniye önünde mücadelenin galibi ilan edildi. Kadrosunda Jonathan Rea, Leon Haslam ve Toprak Razgatlıoğlu'nu barındıran Kawasaki, lider götürdüğü yarışta, Rea'in son dakikadaki kazası sonrası 51'inciliğe gerilemişti. Piste çıkma fırsatı bulamayan Toprak bu kararla Kawasaki takımıyla Suzuka 8 Saat Yarışı'nda zafere ulaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.