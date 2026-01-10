  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sezen Aksu karantinaya alındı Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti O da tenise gitti: Almanya’nın Ekrem’ine istifa baskısı 8 yıllık eğitim sistemi Anadolu'yu sert bir şekilde vurdu! Eğitimi katleden kirli planı ifşa oldu! Covid aşıları ile kanseri ilişkilendiren çalışmaya siber saldırı Araştırma 'Karıştırma'! Batının özgürlük masalı yerle bir oldu! Elon Musk o gerçeği tek kareyle ifşa etti! CHP’den ‘yenge’ye konser kıyağı Sapkınlar da Ekrem’in yanında ABD'den İranlıları gazlama taktiği Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor
Dünya Toprak çöktü, ölü ve yaralılar var! Çöp sahasında facia
Dünya

Toprak çöktü, ölü ve yaralılar var! Çöp sahasında facia

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Toprak çöktü, ölü ve yaralılar var! Çöp sahasında facia

Filipinler’de bir çöp depolama alanında yaşanan toprak kayması can kayıplarına yol açtı. Cebu kentinde meydana gelen olayda 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de büyük bir faciaya yaşandı. Filipinler’in orta kesimindeki Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında önceki gün heyelan sonucu meydana gelen çökmede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan sonrası bölgede kaybolan 30’dan fazla kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

 

Yaşam belirtileri olduğu tespit edildi

Sahada daha gelişmiş bir vincin kullanılması gerektiğini belirten Archival, “Yetkililer belirli bölgelerde tespit edilen yaşam belirtilerinin varlığını doğruladı, bu da dikkatli kazı çalışmalarının sürdürülmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

 

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.

Filipinler'de korkutan sarsıntı!
Filipinler'de korkutan sarsıntı!

Dünya

Filipinler'de korkutan sarsıntı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23