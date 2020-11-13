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Aktüel Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor

Belediye görevlilerinin kentteki mezar yeri açma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:15:38 -
Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor

ERZURUM (AA) - Türkiye'de kışın en sert geçtiği ve aşırı soğuklar yüzünden toprağın donduğu Erzurum'da, defin işlemlerinde sorun yaşanmaması amacıyla belediye görevlilerince kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kışın kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle toprağın donması yüzünden mezar açma işlemlerinde yaşanan güçlük sebebiyle Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda mezar açma çalışması yapıyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde yüzlerce mezar yeri açan görevliler, sabahın erken saatlerinden itibaren mezar açma çalışmalarına başlıyor.

Görevliler, etrafı parke taşları ile çevrilen kayalık alanları kepçe yardımıyla açtıktan sonra kompresör, kazma ve küreklerle düzenleyip mezar yerlerini kış öncesi hazır hale getiriyor.

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentteki mezar açma çalışmaları ile kışın yapılacak defin işlemlerinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yüksek rakımıyla kışın yoğun kar yağışı alan kentte, kar yağışı öncesi açılan mezar yerleri defin işlemlerinde kolaylık sağlıyor.

Görevlilerin halen süren mezar açma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

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