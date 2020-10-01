ANKARA (AA) - Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı tarafından 16 ülkenin katılımıyla "Toplumsal Cinsiyet ve Terörizmle Mücadele: Kadının Rolünü Güçlendirmek" çalıştayı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TMMM Komutanlığınca Mayıs 2019'da düzenlenen "Terörizm ve Terörizmle Mücadelede Kadının Rolü" çalıştayının devamı niteliğindeki toplantı, 22-24 Eylül'de uluslararası katılımla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kadınların terörizmle ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadeledeki rolleri ve çocukların terörist organizasyonlar tarafından kullanımı konuları üzerinde duruldu.

8 ülkeden 8 konuşmacı ve 16 ülkeden 34 katılımcının iştirak ettiği çalıştayda, 23 kurumdan katılım sağlandı.

Çalıştay, başta NATO olmak üzere tüm uluslararası toplum nezdinde kadının toplumsal cinsiyet ve terörizmle mücadeledeki rolüne yönelik farkındalık oluşturdu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki görünürlüğüne katkı sağladı.