Toplu taşımayı saat 06.00-06.45 arasında indirimli yapacakmış

Yapılan fahiş zamlar ters tepince panikleyen zilletin 2 numaralı başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akıllara ziyan bir teklifte bulunuyor. CHP’li Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için 06.00-06.45’te toplu taşımada tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceklerini, bunun kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacaklarını belirtti.

Önce zam yap sonra göz boya

Başkentlilerin yanında olmaya devam edeceklerini iddia eden Yavaş, su, ulaşım, halk ekmek gibi hizmetleri maliyetine ya da maliyetinin altında fiyatla sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Mansur Yavaş, son dönemde akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan sonra UKOME kararıyla 15 Mart 2022’den itibaren toplu taşıma tam bilet ücretinin 4,5 liradan 6,5 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, EGO Genel Müdürlüğünün ilk UKOME toplantısı gündemine taşınacak talebinin kabul edilmesi halinde, 06.00-06.45’te toplu ulaşım ücretinin 2 liralık indirimle uygulanacağını kaydetti.

AK Pari'den 'zammı geri çek' teklifi

Öte yandan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden otobüs ücretlerini 4,5 liraya çekmesini istedi. Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için 06.00-06.45’te toplu taşımada tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özcan paylaşımında, “Sayın Mansur Yavaş, göstermelik adımları bırakın. Gerçekten Ankara halkını düşünüyorsanız, otobüslere ve diğer ulaşım esnafına veto ettiğiniz desteği getirin meclise. Otobüs ücretlerini 4,5 TL’ye geri çekin. Algı değil, gerçek indirim istiyoruz” ifadelerini kullandı.