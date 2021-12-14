Memurlara yeni yıl öncesi müjdeli bir haber geldi. Sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi yatacak. Peki, toplu sözleşme ikramiyesi ne zaman yatırılır?

Toplu sözleşme ikramiyesi yılda kaç defa alınır?

Posta'da yer alan haberde memurlara ocak itibarıyla toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek zammın dışında bir de toplu sözleşme ikramiyesi ödeneceği belirtildi. Söz konusu ikramiyeyi sendika üyeleri alabilecek. Sendika üyeliği olmayanlar bu ikramiyeden faydalanamayacak. İkramiye 3 ayda bir hesaplara yatırılacak bu da yıllık 1600 liraya denk geliyor. Sendikaya üye olmayan memurlar ise bu ödemeden nasıl faydalanabileceklerini merak ediyor. Memurlar 15 Ocak'a kadar sendikaya üye olurlarsa toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilecek. İlk ödemeler de 15 Ocak'ta hesaplara yatırılacak.

Yeni yılda 15 Ocak’a kadar sendikalı olan memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Bunun için de üye sayısı yüzde 1’i aşan bir sendikaya üye olmak gerekiyor. Sendika üyeliği ile ilgili olarak 4688 sayılı kanunun 14’üncü maddesinde, ‘sendikalara üye olmak serbesttir’ deniyor. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. Sendikaya üyelik, memurun doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika tarafından kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılıyor. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı var. Sendika, üyeliği kesinleşen memurun başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz.