Toplu istifa depremi ‘Eş başkan Ekrem' İP'i ikiye böldü

CHP'de 'eş başkan olarak' nitelendirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adeta Meral Akşener'in İYİ Partisi'ni ikiye böldü.

Partide istifalar peş peşe geliyor. Son olarak İstanbul'da Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar, ekibiyle beraber İmamoğlu’na destek için istifa ettiklerini açıkladı.

Erdinç Bayraktar istifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. İYİ Parti kurulduğundan beri kendisine verilen her görevi yaptığını hatırlatan Bayraktar, yerel seçimlerle ilgili de İstanbul ve Zeytinburnu’ndan işbirliği yapılmasını savunduğunu belirtti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan çıkan ‘Seçimlere hür ve müstakil girme’ kararı sonrası kalbiyle inatlaştığını ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

“Kalbim İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na tam destek verilmesinden yanaydı. Arkadaşlarımla yaptığım istişarelerden sonra 15 Şubat günü ilçe başkanı olarak birçok arkadaşımla beraber ilçe teşkilatındaki görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz. 2019’dan beri İstanbul daha iyi olsun diye gecesini ve gündüzünü İstanbul’a adamış, emekleri ve vizyonuyla İstanbul hatta tüm ülkede teveccüh bulmuş Sn. Ekrem İmamoğlu’na arkadaşlarımla kayıtsız şartsız arkadaşlarımızla özlenen Türkiye idealleri doğrultusunda destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Ekrem İmamoğlu’yla tam yol ileri diyoruz.”