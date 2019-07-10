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Topçu ve Basayev'i dualarla anıyoruz

Fitir ve ahlak adamı mütefekkir Nurettin Topçu’yu Rahman'a kavuşmasının 44. senesinde; Çeçen cihadının efsanevi ismi olan Şamil Basayev’i de şehadetinin 13. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
Topçu ve Basayev'i dualarla anıyoruz

Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe doktorası yapan ilk Türk olan ve varlık ve ahlak felsefesi konularında benzersiz eserler üretenNurettin Topçu ile 2006 yılında bulunduğu askeri konvoydaki bir patlama neticesinde Hakk’a yürüyen Kafkas Mücahitleri Genel Komutanı Şamil Basayev’i ebediyete göçüşlerinin sene-i devriyelerinde dualarla anıyoruz.

Fikir ve ahlak adamı, felsefeci Nurettin Topçu

Kafa yorduğu meseleler ve yazdığı eserleriyle bize kim olduğumuzu hatırlatan fitir ve ahlak adamı mütefekkir Nurettin Topçu’yu ebedi aleme göçüşünün 44. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Vefatının üzerinden yarım asra yakın bir zaman geçse de fikirleriyle yol göstermeye devam eden büyük üstad, varlık ve ahlak felsefesi konularında benzersiz eserler neşretti.

Türk milletinin yeniden dirilişinin ilham kaynaklarını arayan münevverlerimizden olan Nurettin Topçu, maziden aldığımız güçle geleceğe yürümenin yapı taşlarını örmek için büyük gayret gösterdi. Entelektüel bir kişilik olan Topçu, Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe doktorası yapan ilk Türk oldu. 1939’da Hareket dergisini yayınlayan Topçu, böylece Cumhuriyet devrinde ilk fikrî muhalif yayını başlatmasıyla da biliniyor. Bu dergideki yazılarıyla, kitaplarıyla ve Kültür Ocağı ve Milliyetçiler Cemiyeti’ndeki faaliyetleriyle geniş bir aydın kesimi etkileyen ve fikirlerinin teşekkülünde rol oynayan Topçu, 1975 yılında vefat etti. 20 ciltlik külliyatında; ders kitapları dışında, Yarınki Türkiye, Ahlâk Nizamı, Türkiye’nin Maarif Davası, Büyük Fetih, İradenin Davası, Kültür ve Medeniyet, Devlet ve Demokrasi ve İsyan Ahlâkı gibi fikir kitapları yer almaktadır. Nurettin Topçu’nun naaşı Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

Şamil Basayev’i rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Kafkas Mücahitleri Genel Komutanı Şamil Basayev’i, şehadetinin 13. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Devlet Başkanı Dokka Umarov’un emrinde Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürmekteyken 10 Temmuz 2006’da, İnguşetya Cumhuriyetinin Ekayeva köyü’nde, bulunduğu askeri konvoydaki bir patlama neticesinde Hakk’a yürüyen Basayev, ümmetin sembol isimleri arasındaki yerini aldı.

Çeçen cihadının efsanevi ismi olan Şamil Basayev’in bir söyleşisinde kullandığı “Nihai hedef Kudüs’tür” cümleleri dalga dalga bütün İslam coğrafyasına yayılmıştı. Hayatını Allah’ın rızası adına cihad için harcayan Basayev, bu uğurda gözünü budaktan sakınmadı. 1965 doğumlu olan büyük mücahid Basayev, Moskova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuydu. 1992 yılındaki Gürcü-Abhaz savaşında Kuzey Kafkasya’nın akraba halklarından olan Abhazların safında gönüllü olarak savaştı. Buradan Karabağ’a geçen Şamil Basayev, bir süre Azerilerle birlikte Ermeni zulmüne karşı savaştı. Çeçenistan’da yaşananları dünyaya duyurmak için bir Rus yolcu uçağını kaçırarak, Ankara’ya indirdi. Çeçenistan’a dönerek burada Afganistan cihadına katıldı ve o dönemde eğitilmiş gençlerden müteşekkil bir silahlı güç kurdu. Çeçenistan’ın ilk devlet başkanı olan şehit Cevher Dudayev’in en önemli komutanları arasında yer aldı.

Hayatı mücadeleyle geçti

Entelektüel kişiliğiyle de bilinen Basayev, halkın bütün sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalıştı. Uluslararası basına verdiği röportajlarında Çeçenistan’daki duruma dikkat çekerek destek istedi. Hayatı ve mücadelesiyle ümmete örnek olan Basayev, 2006 yılının 9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gecesinde İnguşetya’da bir köy yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  1. Ankara
  2. Sorbonne Üniversitesi
  3. Nurettin Topçu
  4. Kafkas Mücahitleri Genel Komutanı Şamil Basayev
  5. Türk milleti
  6. Kültür Ocağı
  7. Milliyetçiler Cemiyeti
  8. Yarınki Türkiye
  9. Ahlâk Nizamı
  10. Türkiye’nin Maarif Davası
  11. Büyük Fetih
  12. İradenin Davası
  13. Kültür ve Medeniyet
  14. Devlet ve Demokrasi
  15. İsyan Ahlâkı
  16. Topkapı Kozlu Mezarlığı
  17. Devlet Başkanı Dokka Umarov
  18. Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı
  19. İnguşetya Cumhuriyetinin Ekayeva köyü
  20. Çeçen cihadı
  21. Şamil Basayev
  22. Nihai hedef Kudüs’tür
  23. İslam coğrafyası
  24. Moskova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
  25. Gürcü-Abhaz savaşı
  26. Kuzey Kafkasya
  27. Abhazlar
  28. Karabağ
  29. Ermeni zulmü
  30. Çeçenistan
  31. Cevher Dudayev
  32. Afganistan cihadın
  33. Azeriler
  34. İnguşetya

YORUM YAZ

  • adiladil43 dk önce
    herhangi bir cadde veya sokağa veya bir parka ismini verdik mi acaba

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