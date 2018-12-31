G.Saray’dan ayrıldıktan sonra transferin son günü gelen Tolga Ciğerci, ilk yarıyı maç oynamadan kapattı. Tedavi sürecini F.Bahçe’de atlatan Tolga, iyileşmenin sefasını da Ortaköy’de tavla atarak sürdü.

Comolli'deki 100 küsür futbolculuk listeden transfer yapamayan F.Bahçe, Tolga Ciğerci hamlesiyle baltayı taşa vurdu… Geçen sezonun ilk devresinde G.Saray formasıyla attığı gollerle vitrinini yapan Tolga Ciğerci, şimdi F.Bahçe futbolcusu olarak Ortaköy’de tavla oynuyor. Transferin son gününde sakat haliyle F.Bahçe’ye kazandırılan 26 yaşındaki orta sahanın, Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmediği belirtiliyor.

Sözleşmenin bitmesine 6 ay var

Yıllığı 500 bin euroya anlaşılan Tolga Ciğerci’nin mukavelesi sezon sonunda bitecek. F.Bahçe’nin mukavelesine 1 yıl daha uzatma opsiyonu koyduğu oyuncusuyla da sözleşmeyi sonlandırma hakkı var. Bu mukavelenin feshi halinde maça çıkmayan Tolga’ya ücret ödenmeyecek. Garanti ücreti dışında imza ücreti hakkında kulüp tarafından net bir bilgi de verilmemişti. Henüz bir maçta forma giymeyen gurbetçi futbolcunun topla çalışma yaptığı bir görüntü de bulunmuyor.

Top değil tavla oynuyor

İmza atıp, “İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum” demeci veren Tolga Ciğerci’nin 20 Kasım’da düz koşulara başladığı açıklanmıştı. Sakat olduğu bilinmesine rağmen alınan Tolga’nın tedavisini F.Bahçe üstlenmiş oldu. Ayrıca 500 bin euro da garanti ücrete el sıkışıldı. F.Bahçe’nin üste para vererek tedavi ettirdiği Tolga, gideceği takımda şu anda sağlıklı şekilde forma giyebilecek! Oynayacak duruma gelen gurbetçi orta saha, son olarak Ortaköy’de tavla keyfi yaptı. Lüks Aracıyla da tur attı.

(Aksam)