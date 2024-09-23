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Gündem Tomruk yüklü tır devrildi
Gündem

Tomruk yüklü tır devrildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tomruk yüklü tır devrildi

İstanbul-Kastamonu karayolunda tomruk yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, tırda bulunan tomruklar ise etrafa saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kastamonu karayolu Polis Ormanı mevkiinde Atrat Cıbır idaresindeki 06 CMK 528 plakalı Mercedes marka tır, viraja geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen tırdaki sürücü Atrat Cıbır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince araçtan çıkartılan Cıbır, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle etrafa saçılan tırdaki tomruklar ise, karşı şerit de dahil iki şeridi trafiğe kapattı.

Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerince tomrukların kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

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