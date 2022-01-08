Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan bazı personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatmasıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi’ye skandal açıklamalarda bulunan sözde Anayasa Hukukçusu Doçent. Dr. Tolga Şirin’e tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde “Tolga Şirin, nedendir bu akıttığın irin?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı;

Bir devlet üniversitesinde anayasa hukuku öğretim üyesi imiş, kendileri..

Kendisi utanmıyor ama..

Belki aynı üniversitedeki öğretim üyeleri utanırlar diye, ismini de verelim: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.

Soldan çarklı T24’te de, yazıları yayınlanıyormuş..

Ümitsiz vaka derecesinde başörtü yasakçısı Ruhat Mengi’ye, Sözcü gazetesinde yayınlanmak üzere röportaj vermiş.

Temel Karamollaoğlu ile 2 ayda 2 ayrı röportaj yapan Ruhat Mengi’ye bakıp, “Hidayete ermiş.. Artık başörtü yasağından bahsetmiyor” diye sevinenler, nasıl bir zalim kafa ile karşı karşıya olduklarını bir defa daha, bu röportaj ile görmüş oldular..

Devletin üniversitesinde, anayasa hukuku dersi veren Tolga Şirin, İBB’deki terörle bağlantılı isimlerin işe alınması konusunda demiş ki:

“Sicili temiz kişiyi göreve alan başkan suç işlemiş sayılmaz.”

Aferin sana, Tolga..

Biz bilmiyorduk bunu..

Sicili temiz kişiyi işe alanları, suçlu sanıyorduk..

Ama anayasa hukuku doçenti olarak, sen “Sicil temiz kişiyi işe alan suçlu olmaz” deyince..

Anlamış olduk, meseleyi..

“Anlamış olduk” diyorum ama, çaktınız siz konuyu..

İroni yapıyorum..

“Sicili temiz kişi”den bahsetmiyoruz ki..

(...)