Tolga Karel: Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi

Oyunculuğu bırakıp eşinin yanında Amerika'da kendisine yeni bir hayat kuran Tolga Karel İzmir depreminin acısını yaşan ülkesini unutmadı. Karel, henüz daha enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen bir sözde bayramın kutlanmasına birçok vatandaş gibi sert çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tolga Karel Cadılar Bayramı partilerine katılanlara seslendi. Tolga Karel tepkisinde "Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi" dedi. İşte Tolga Karel'in Cadılar Bayramı tepkisi...

Karel açıklamasında şunları söyledi:

"Bir ülke düşünün depremde enkaz altında çekilen acılar insan çığlıkları, diğer tarafta yapılan Cadılar günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke böyle bir ahlaksızlık görmedi!"