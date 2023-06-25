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Gündem

Tolga Çevik'in son hali herkesi şaşırttı! Hayranları tanımakta zorluk yaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:22:00 -
Tolga Çevik'in son hali herkesi şaşırttı! Hayranları tanımakta zorluk yaşıyor

Bir süredir televizyon dünyasından uzak olan ünlü komedyen Tolga Çevik'in yeni tarzı herkesi şaşırttı.

Bir süredir televizyon dünyasından uzak olan ünlü komedyen Tolga Çevik'in yeni tarzı herkesi şaşırttı. Ünlü komedyenin yeni tarzını gören hayranları Çevik'i tanımakta güçlük çekti. Edebiyatçı-yazar Sunay Akın'ın 'Sunay Akın ile İşte O Çocuk' programına konuk olan ünlü komedyenin yeni tarzı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

İşte ünlü komedyenin herkesi şaşırtan yeni imajı:

 
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