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Aktüel Tokyo'da biri erkek 9 kişinin katili suçlamaları kabul etti
Aktüel

Tokyo'da biri erkek 9 kişinin katili suçlamaları kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:28:42 -
Tokyo'da biri erkek 9 kişinin katili suçlamaları kabul etti

TOKYO (AA) - Japonya’nın başkenti Tokyo’da 2017’de 15 ila 26 yaşlarındaki biri erkek 9 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan Şiraişi Takahiro (29) mahkemede tüm suçlamaları kabul etti.

Mart 2017’de açtığı sosyal medya hesabı Twitter’da "intiharı aklından geçirebilecek kadınları" hedeflediğini kaydeden Şiraişi'nin Ekim 2017'de Kanagawa'daki evinde ceset parçalarına ulaşıldı.

Savcılık, 5 ay süren testler sonucu Eylül 2018’de Şiraişi’nin tüm suçları işleyebilecek akli dengeye sahip olduğu kanısına vardı ve tecavüz, hırsızlık ile kasten öldürmeden iddianame düzenledi.

Avukatlarının, "maktullerin öldürülmeye rıza gösterdiklerini" savunarak cezasının hafifletilmesi talebine rağmen Şiraişi kendisine yönelik tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

Mainichi gazetesine konuşan Şiraişi, "Öldürülenlerin kafalarının arkasında yaralar var. Bu da onların rızasının olmadığını gösterir. Direnemesinler diye öyle yaptım." dedi.

Yaşları 15 ila 26 olan 8'i kadın 9 kişinin öldürülmesinden sorumlu Şiraişi hakkında son kararın aralık ayında verilmesi ve failin idam cezasına çarptırılması bekleniyor.


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