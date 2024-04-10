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Dünya Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı
Dünya

Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 02:59:00 -
Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Burada kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.

Bayram namazı, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri ve eski Tokyo Camisi imam hatibi Raşit Alas tarafından kıldırıldı.

Okunan bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.
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Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, camide fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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