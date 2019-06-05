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Tokyo 2020 yolunda TOHM sporcularına sıkı takip

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde birçok farklı branşta eğitim alan milli sporcular, Tokyo 2020 başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar öncesindeki çalışmalarını alanlarında uzman ekipler eşliğinde titizlikle sürdürüyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
Tokyo 2020 yolunda TOHM sporcularına sıkı takip

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde birçok farklı branşta eğitim alan milli sporcular, Tokyo 2020 başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar öncesindeki çalışmalarını alanlarında uzman ekipler eşliğinde titizlikle sürdürüyor.


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde (TOHM) birçok farklı branşta eğitim alan milli sporcular, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar öncesindeki çalışmalarını alanlarında uzman ekipler eşliğinde titizlikle sürdürüyor.


22 ilde ve 22 branşta faaliyet gösteren 1070 sporcu, alan koordinatörleri federasyonların TOHM sorumluları il branş sorumluları ve destek elemanlarından oluşan kapsamlı bir ekiple çalışmalarını gerçekleştiriyor. TOHM bünyesinde yer alan sporcuların müsabaka öncesi ve sonrasındaki süreçlerine ilişkin teknik ve fiziki performans analizleri yapılırken, mental anlamda da hedefe odaklı özel antrenman planlamaları düzenleniyor. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına, spor yaşamlarının yanı sıra akademik eğitimlerinin ve kariyer planlamaları noktasında da uzmanlar nezdinde yol haritası hazırlanıyor.


Sporculara ayrıca, sağlıklı beslenme yolunda seminerler verilirken,antrenman bilimi alanındadünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerine olanak sağlayacak metotlar öğretiliyor.



"TOHM’da topyekün bir çalışma yürütüyoruz"


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nin ülke sporu adına büyük öneme sahip olduğunu ve bu merkezlerde yetişen sporcuların uzun yıllar ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceğini söyledi.


Geleceğin olimpiyat sporcuları ve şampiyonlarının, TOHM’dan çıkması adına topyekûn bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Sporcularımızın başarıya giden yollarında her türlü çalışmayı titizlikle yürütüyoruz. TOHM bünyesinde yetişen sporcularımız, Türk sporunun geleceğine ışık tutacak ve sonraki nesillere de örnek olacak şekilde kariyer basamaklarını büyük bir özveriyle zaferlerle süsleyecektir. Buna inancım tam” ifadelerini kullandı.


TOHM’da yer alan milli sporcuların Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma noktasında çalışmalarını hummalı şekilde sürdürdüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, “Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda, TOHM’dan 16 milli sporcu mücadele etti.Bu sayının Tokyo 2020’de çok daha fazla olacağına inanıyorum. Tokyo 2020 sürecinde olimpiyat vizesi için ter döken bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:26
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