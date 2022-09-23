İlk Evim İlk İş Yerim projesi başvuruları 14 Eylül’den itibaren alınmaya başladı. Başvuru işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 31 Ekim, e-Devlet’ten ise 28 Ekim’de sona erecek. Başvuru yapmak isteyenler 500 TL kayıt ücreti vermek durumunda. Kura sonucunda hak kazanamayanlar başvuru aşamasında ödedikleri 500 TL’yi iade alabilecekler. Daire başvurusunda bulunacak olanlar ise borcu bitmeyen konutun satışa çıkarılıp çıkarılamayacağını araştırıyor.

TOKİ’den alınan konut borcu bitmeden satılır mı?

TOKİ konutları 240 ay vade ila satılıyor. Vatandaşlar arzu ettiklerinde borçlarını kampanyalardan faydalanarak erkenden kapatabiliyor. En çok merak edilen konuların başında ise ‘TOKİ’den alınan ev satılır mı?’ sorusu geliyor. TOKİ, taksitleri bitmeden konutun devir hakkı bulunmuyor. Vatandaşlar borçlarını ödedikten sonra tapularını teslim alabiliyor ve daireyi de arzu etmeleri halinde satabiliyor.

Başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Başvuru Bedeli: 500 TL

Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Emekliler %20: 50 bin konut

Gençler %20: 50 bin konut

Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

Engelliler %5: 12 bin 500 konut

Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut