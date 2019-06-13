TOKİ’den alınan evler kiraya verilir mi?
TOKİ’den ev almak isteyen alt ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ başvuru tarihlerini sıkı araştırıyor. TOKİ’den konut alan hak sahipleri konutlarda oturmayıp TOKİ dairesini kiraya verebilir mi? Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi? TOKİ'den alınan ev kiraya verilir mi?13 Haziran 2019 Perşembe 18:51
TOKİ’den ev almak isteyen alt ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ başvuru tarihlerini sıkı araştırıyor. TOKİ’den konut alan hak sahipleri konutlarda oturmayıp TOKİ dairesini kiraya verebilir mi? Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi? TOKİ'den alınan ev kiraya verilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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