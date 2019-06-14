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TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ taksit ödemeleri nasıl oluyor?

TOKİ’den ev alacaklar bütçelerine göre bir konut sahibi olmak için kurumun yaptığı projeleri araştırıyor. Vatandaşlar, TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ taksit ödemeleri nasıl oluyor? sorusunu soruyor.

14 Haziran 2019 Cuma 09:12
TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ taksit ödemeleri nasıl oluyor?

TOKİ’den ev alacaklar bütçelerine göre bir konut sahibi olmak için kurumun yaptığı projeleri araştırıyor. Vatandaşlar, TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ taksit ödemeleri nasıl oluyor? sorusunu soruyor.

İdaremiz tarafından inşa edilen konutlarımızda taksit tutarları, projeye ait maliyet ve şerefiye fiyatlandırma çalışmaları sonrası, projenin inşa edildiği il/ilçe ve konut özelliklerine bağlı olarak her il ve satışa sunulan konut için farklı satış bedeli belirlenmektedir.

TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ilde 240 iş yeri ile 11 ilde 69 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

Açık Artırma 20 Haziran 2019, Perşembe günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.  Konutlar için saat 11.00’de, iş yerleri için saat 14.00’te yapılacak Açık arttırmaya internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Iğdır,  Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine  %10, %15, %25, %50 peşin 60, 120,180 ay vade ile sahip olabilecekler.

Ayrıca, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 11 adet konut %10 peşin 96 ay vade %15 peşin 108 ay vade ve %25 peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

 

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:12
  1. Iğdır
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Trabzon
  5. Tokat
  6. Tekirdağ
  7. Sivas
  8. Samsun
  9. Muş
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Kütahya
  14. Konya
  15. Kırşehir
  16. Kayseri
  17. İstanbul
  18. Hatay
  19. Gaziantep
  20. Eskişehir
  21. Diyarbakır
  22. Bursa
  23. Bitlis
  24. Antalya
  25. Ankara
  26. Amasya
  27. Afyon
  28. Adıyaman
  29. Adana
  30. TOKİ taksitleri ne kadar 2019
  31. TOKİ taksit ödemeleri nasıl oluyor?

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