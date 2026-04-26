TOKİ sonuçları açıklandı mı! 500 bin konut TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı!

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri, noter huzurunda ve canlı yayında şeffaf bir şekilde yapılıyor. Çekilişin hemen ardından sisteme yüklenen verilerle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ile sonuçları sorgulayabiliyor. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı üzerinden de asil ve yedek isim listelerine ulaşmak mümkün.

TOKİ kura çekimi sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Kura çekimine katılan milyonlarca aday, "Çıktı mı, çıkmadı mı?" sorusunun cevabını e-Devlet üzerinden "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine girerek öğrenebilir. Hak sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar, sözleşme imzalama süreci ve ödeme planı hakkında kurum tarafından SMS yoluyla da bilgilendiriliyor.

Bugün hangi illerin TOKİ kurası çekiliyor

TOKİ kura takvimi her hafta güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugün gerçekleştirilen kura çekimlerinde özellikle genç kategorisi ve emekli kontenjanı üzerindeki yoğunluk dikkat çekti. Yarın ise "Diğer" kategorisi ile kura maratonu devam edecek. Kura çekimlerini TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

500 bin konut projesinde takvim nasıl işleyecek

Etaplar halinde tamamlanacak olan kura çekimlerinin ardından, hak sahipleri belirlenen tarihlerde banka şubeleri aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacak. Konutların teslim süreci ise inşaat aşamalarına göre planlanarak hak sahiplerine duyurulacak.

Henüz kura çekimi yapılmayan iller için heyecanlı bekleyiş sürüyor.